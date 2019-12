France : un cargo chargé de nitrate d'ammonium en mauvaise posture

Une opération d'assistance a été lancée la nuit dernière par les autorités maritimes françaises pour prêter assistance à un cargo chargé de 4 000 tonnes de nitrate d'ammonium, fertilisant hautement explosif, qui se trouvait en mauvaise posture dans la baie de Saint-Brieuc en Bretagne.

Le Karkloe, battant pavillon du Liberia, était déjà un mouillage depuis jeudi dernier dans cette zone, victime la veille d'une "avarie sur sa ligne de propulsive", a indiqué la préfecture maritime de l'Atlantique.

Bien qu'aidé par un remorqueur envoyé par son armateur (Intership Navigation), le cargo a rencontré des difficultés pour maintenir son mouillage, situé à 3,5 milles nautiques (6,5 km) des côtes françaises, en raison des conditions météorologiques qui se sont aggravées dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 décembre.

Le BSAD Argonaute Préfecture maritime de l'Atlantique

Les autorités avaient en prévention ce dimanche fait appareiller, depuis sa base de Brest, l'Argonaute, un bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution (BSAA). Arrivé sur zone vers 3h30 ce lundi matin, l'Argonaute a pris ainsi en remorque le Karkloe pour le "stabiliser sur son point de mouillage".

Le Karkloe avait quitté le port de Sodertalje, en Suède, le 27 novembre dernier avec comme destination Nouadhibou, en Mauritanie. Ce cargo, construit en 2011 et d'abord baptisé Doradodiep, mesure plus de 100 mètres et peut embarquer jusqu'à 11 membres d'équipage.

Après l'Irlande et le Royaume-Uni, la façade atlantique française et les côtes de la Manche ont été balayées la tempête Atiyah. Localement, des rafales ont été enregistrées à plus de 130 kilomètres par heure. Les conditions de mer étaient également très mauvaises. Météo France a émis un avis de "Grand Frais à Coup de Vent", correspondant à des vents de force 7 à 8, qui sera valable sur une grande partie de ce littoral au moins jusqu'à mardi 18h.

587 personnes avaient été tuées le 16 avril 1947 par l'explosion de 2 300 tonnes de nitrate d'ammonium stockées à bord cargo français dans le port de Texas City, aux États-Unis. Cette catastrophe avait provoqué également plus de 5 000 blessés.