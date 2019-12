Jean-Luc Mélenchon condamné à trois mois de prison avec sursis

Jean-Luc Mélenchon écope également d'une amende de 8 000 euros, alors que d'autres figures du mouvement, dont un député et un eurodéputé, ont été condamnés à des amendes comprises entre 2 000 et 7 000 euros. En revanche, le député Alexis Corbière est le seul à avoir été relaxé.

"On peut bien me condamner à trois mois avec sursis, c'est à peu près, je ne sais pas, comme si j'avais volé une bicyclette", a déclaré Jean-Luc Mélenchon à la sortie du tribunal. "Tout ça c'est du n'importe quoi. Le pays est à côté de ses chaussures. La justice, la police ; tout ça a été instrumentalisé par le pouvoir politique dans des conditions telles que tout le monde se couvre de ridicule" , a-t-il ajouté.

