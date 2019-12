République Tchèque : une fusillade dans un hôpital fait six morts

Une fusillade dans un hôpital en République Tchèque a fait six morts. Un homme armé s'est introduit dans un établissement universitaire à Ostrava, dans l'est du pays, il a ouvert le feu, quatre personnes ont été tuées sur le coup et deux autres sont décédées peu après.

