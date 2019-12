Réforme des retraites : les Français nés avant 1975 ne seront pas concernés

Nous inscrirons dans la loi la garantie selon laquelle le niveau des retraites des enseignants sera sanctuarisé et comparable au niveau des retraites des fonctions ou des métiers équivalents dans la fonction publique (...) Nous engagerons avant la fin du quinquennat les revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions (...) Nous le ferons progressivement et nous commencerons dès 2021

Le chef du gouvernement s'est aussi adressé particulièrement aux femmes , expliquant que le nouveau système accordera notamment "des points supplémentaires pour chaque enfant, et ce dès le 1er enfant, et non à partir du 3ème comme aujourd'hui", en précisant qu'une "majoration de 5% par enfant sera accordée à la mère, sauf choix contraire des parents".

"Cette réforme n'est pas une bataille", a voulu apaiser d'emblée le chef du gouvernement, indiquant avoir "écouté et entendu" les Français et les partenaires sociaux. "Nous mettrons fin aux régimes spéciaux", a-t-il toutefois affirmé, sans céder à ce qu'il a appelé le "chacun pour soi".

Le Premier ministre français garde toute la pression de la rue sur les épaules au 7ème jour de grève dans de nombreux secteurs du pays. Edouard Philippe a donc détaillé et tenté d'éclaircir les mesures prévues dans le projet de réforme des retraites - ce projet qui fâche beaucoup de personnes concernées - ce mercredi à la mi-journée devant le Conseil économique, social et environnemental , à Paris. L'idée générale est de faire évoluer les 42 régimes différents actuels vers un système unique de retraites par points.

