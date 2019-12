Encore des élections en Israël, les troisièmes en un an

Ces nouvelles élections sont en tous cas mal vues par la population en Israël. Colère et frustration envers la classe politique commencent à prendre le dessus, car organiser des élections coûtent cher, et le vote du budget 2020 a été repoussé.

Le 2 mars prochain, les électeurs israéliens iront donc voter pour la troisième fois en un an et la nouvelle campagne électorale s'annonce rude à en croire ce député de l'alliance centriste Bleu-Blanc, Yair Lapid :

