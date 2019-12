Crise au Liban : de nouveaux heurts entre la police et les manifestants

Ces violences sont parmi les plus significatives depuis le début le 17 octobre d'une contestation inédite au Liban. Ce mouvement populaire dénonce une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente.

A deux jours de consultations parlementaires organisées pour tenter de nommer un nouveau Premier ministre, des dizaines de manifestants s'étaient rassemblés samedi dans le centre de la capitale pour dénoncer l'ensemble de la classe politique et réclamer un gouvernement composé exclusivement de technocrates et d'indépendants.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.