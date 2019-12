Réforme des retraites : ce mardi s'annonce décisif

D'autant plus que l'exécutif est fragilisé par la démission de Jean-Paul Delevoye ce lundi. Le haut commissaire en charge des retraites était dans la tourmente depuis le début du mois. En cause : il avait omis de déclarer une dizaine de mandats dans sa déclaration d'intérêts.

Après les manifestations des 5 et 10 décembre, les opposants à la réforme des retraites espèrent une mobilisation d'ampleur pour faire plier l'Elysée et Matignon.

