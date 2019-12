Il y a 30 ans la Roumanie se soulevait

L'intervention des militaires et les combats ont entrainé la mort de plus d'un millier de personnes. La révolution roumaine est la seule qui a abouti à la condamnation à mort et à l'exécution de son dirigeant. Des éléments de réponse manquent toujours concernant ces quelques jours de 1989. "Nous ne savons toujours pas pourquoi la révolution roumaine a été si brutale", explique Simina Badica.

