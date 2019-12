Chine : le ballet des laboureurs de glace

Plus de No Comment

Ils avancent avant l'aube sur une rivière gelée qu'ils vont transformer en damier géant. Leur mission : prélever les énormes glaçons qui serviront de matière première aux artistes qui s'apprêtent à participer au plus célèbre festival chinois de sculpture sur glace. La scène se passe à Harbin, métropole du nord-est de la Chine, non loin de la frontière russe. Température extérieure: -18 degrés. Pendant trois semaines, ces cultivateurs qui font pousser du maïs et du soja le reste de l'année, découpent la surface de la rivière Songhua à l'aide de scies circulaires, avant de séparer les blocs à grands coups de barres de fer.

