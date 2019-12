euroviews 19/12/19 : le zapping des rédactions d'euronews

Notre bureau espagnol revient sur cette soirée tendue hier soir en marge du "clasico" à Barcelone, entre le Barça et le Real Madrid. Les partisans de l'indépendance de la Catalogne ont profité de cette rencontre au sommet pour faire entendre leur voix et demander la libération des prisonniers politiques. Des affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants. Bilan de cette soirée : une cinquantaine de blessés, plusieurs arrestations et, sur le terrain, un triste match nul 0-0.

Notre bureau italien évoque cet impressionnant coup de filet qui a visé la "Ndrangheta", la mafia calabraise. Au total : 334 arrestations, dont des avocats, des comptables ou un ancien parlementaire, et des saisies de biens pour une valeur de 15 millions d'euros. Ce raid, mené dans plusieurs régions, est le plus gros coup de filet contre la "Ndrganheta" depuis le procès de Palerme en 1987.

Notre bureau allemand nous emmène dans l'espace où 112 exoplanètes et leurs viennent d'être baptisées. Les noms ont été choisis par les pays du monde entier à l'issue d'une vaste consultation publique. L'Autriche a ainsi choisi de nommer une planète "sissi" et son étoile "Franz", un clin d'oeil bien sûr à l'histoire. Les Pays-Bas ont choisi des noms de tableaux de Van Gogh.