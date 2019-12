Réforme des retraites : vendredi de pagaille dans les transports

Une nouvelle journée de manifestations et de grèves est d’ores et déjà prévue le 9 janvier. Philippe Martinez, le numéro un de la CGT l’a annoncé jeudi soir à la sortie d’une réunion multilatérale à Matignon.

Côté réforme et avancées des négociations avec les syndicats, le Premier ministre Edouard Philippe a pris la parole jeudi soir. Il a affiché sa fermeté sur la suppression des régimes spéciaux, évoqué des avancées concrètes notamment sur la pénibilité, la fin de carrière, la protection des travailleurs précaires et insister sur sa volonté de surmonter les blocages.

L’incertitude plane sur la poursuite du blocage à la SNCF pendant les vacances. L'Unsa ferroviaire, 2e syndicat de l'entreprise "appelle à une pause pour les vacances scolaires" tandis que la CGT-Cheminots et SUD-Rail, 1er et 3e syndicats à la SNCF, appellent à continuer la grève.

Ce vendredi, 16e jour de grève contre la réforme des retraites est placé sous le signe de la pagaille dans les gares et sur les routes en France. Même si une amélioration est annoncée, elle sera faible. Le trafic à la SNCF et à la RATP restera perturbé. 1 TGV sur deux circulera en ce premier jour des vacances scolaires de Noël où de nombreux Français ont prévu de se déplacer.

