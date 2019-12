La France équipée de drones armés pour traquer les djihadistes au Sahel

Quelques jours plus tard et alors que le sentiment antifrançais grandit au Sahel, le président nigérien a défendu l'opération Barkhane . Mahamadou Issoufou a rappelé comment en 2013, sans l’opération Serval menée par l’armée française, le Mali voisin serait tombé sous la coupe des djihadistes.

" L'intérêt, c'est que quand vous êtes en train de surveiller une zone, si vous identifiez des ennemis et qu'il y a un besoin urgent de traiter cette cible, le drone armé va pouvoir le faire. (...) L'homme est toujours dans la boucle : c'est lui qui décide d'utiliser cette capacité ou non ", explique le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'Air.

