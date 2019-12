Vents violents : 140 000 foyers privés d'électricité en France

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par ce coup de vent et ces pannes de courant

Quelque 140 000 foyers sont privés d'électricité ce vendredi matin en raison des vents violents qui soufflent sur une quinzaine de départements du sud-est de la France depuis la veille. Les rafales font tomber arbres et branches sur les fils électriques selon les pompiers et le fournisseur d'électricité Enedis qui a mobilisé sa force d'intervention rapide.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.