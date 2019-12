Incendies en Australie : scènes de désolation

Ce sont des scènes impressionnantes que le Premier ministre australien a pu découvrir en survolant les zones dévastées par les incendies à bord d'un hélicoptère de l'armée. Une terre brûlée ou toujours en proie aux flammes La localité de Balmoral, au sud-ouest de Sydney été totalement dévastée et c'est en tout une surface de la taille de la Belgique qui est partie une fumée.

Le réchauffement climatique est en cause dans ces incendies spectaculaires, aggravés cette année par des précipitations très faibles, des températures record et des vents forts.

"Je sais, il y a la brume sur Sydney, la fumée que l'on peut voir plus loin dans un champ ou la ligne de feu elle-même. J'ai parlé à une famille à Mudgee aujourd'hui, où le feu est arrivé juste à côté. Et maintenant, ils sont là, à attendre. Après avoir traversé la première vague d'incendie, ils s'inquiètent du changement de météo et de l'arrivée du feu sur leur propriété. Où que vous vous trouvez, soyez assurés que les efforts et la coordination sont extraordinaires", a déclaré le Premier ministre Scott Morrison.

Accusé de ne pas en faire assez pour le climat, le Premier ministre a assuré que l'Australie atteindrait ses objectifs d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030 mais redit qu'il ne lâchera pas l'industrie du charbon pourtant très polluante.