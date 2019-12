Algérie : des funérailles d’État pour le général Ahmed Gaïd Salah

Depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika, le général était devenu l'homme fort, la figure incontournable du système algérien. Il avait porté à bout de bras la dernière élection présidentielle, boycottée par de nombreux électeurs, et avait reçu quelques jours avant sa mort la plus haute distinction des mains du nouveau Président.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.