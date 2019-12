Violences à Hong Kong : pas de trêve pour Noël

Pas de trêve de Noël à Hong Kong, où les affrontement se sont poursuivis ce mercredi entre manifestants et forces de l'ordre.

La police a procédé à des arrestations et fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires, qui réclament plus de démocratie et dénoncent la mainmise grandissante de la Chine sur l'ex-colonie britannique. Cette vague de contestation inédite dure désormais depuis plus de six mois.

Les manifestants ont également envahi un centre commercial pour faire entendre leur voix. Un restaurant de Hong Kong a offert des repas en signe de solidarité.

La veille, le centre de la cité hongkongaise avait été le théâtre de heurts encore plus violents. La cheffe de l'exécutif locale a accusé les manifestants d'avoir gâché l'ambiance festive et d'avoir porté préjudice aux commerçants.