Crash aérien au Kazakhstan

Des images et une vidéo diffusées par les autorités montrent l'appareil brisé au moins en deux, le nez et une dizaine de hublots visibles sont encastrés dans une maison, largement détruite.

Le vice-Premier ministre kazakh, chargé du dossier, a confirmé que l'avion avait heurté la piste au décollage "soit à cause d'une erreur du pilote, soit à cause d'un problème technique". Il a précisé que les boîtes noires ont été retrouvées.

Il y avait entre 98 et 100 personnes à bord, dont cinq membres d'équipage, le Comité des situations d'urgence et le vice-Premier ministre, Roman Skliar, donnant des chiffres différents.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.