Cyclone meurtrier aux Philippines

Ce vendredi, les îles les plus isolées étaient toujours sans accès à Internet, ni réseau téléphonique. De nombreux vols et liaisons maritimes ont également été suspendus. Le typhon, qui a pris la direction de la mer de Chine méridionale, a perdu une grande partie de son intensité. Il est le 21e à frapper les Philippines cette année.

