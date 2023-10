Un pont aérien pour évacuer les touristes et amener des médecins à Acapulco après le passage d'Otis

Par Euronews

Un pont aérien pour évacuer les touristes et amener des médecins à Acapulco après le passage dévastateur de l'ouragan Otis

Un pont aérien a été mis en place pour évacuer les touristes bloqués à Acapulco, la célèbre station balnéaire sur la côte Pacifique du Mexique, dévastée par un ouragan de force 5.

Le gouvernement mexicain a précisé qu'il s'agit de vols commerciaux pour "évacuer les touristes et la population locale" et pour envoyer "des médecins spécialistes".

La ville s'est retrouvée dévastée et isolée (routes et aéroport coupés, tout comme l'internet) après le passage mercredi de l'ouragan Otis qui a touché terre avec des vents de plus de 250 km/h.

Le bilan des autorités est pour le moment de 27 morts et quatre disparus.

Une grande partie d'Acapulco restait vendredi sans électricité ni téléphone, en plus d'une pénurie de denrées alimentaires qui a provoqué des pillages dans les supermarchés.