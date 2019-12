Wikipedia ne sera bientôt plus censuré en Turquie

"Notre requête auprès de la Cour constitutionnelle turque concernait le processus qui a conduit à l'interdiction. Nous n'avons pas reçu d'explication très claire sur les éléments qui ont incité le gouvernement à appliquer cette interdiction il y a deux ans, nous espérons donc obtenir plus d'informations. Mais pour l'instant, il est important que le tribunal ait affirmé le droit à la liberté d'expression. C'est important pour Wikipédia et c'est important pour tous les citoyens en ligne, peu importe ce qu'ils ont pu y dire", a déclaré sur Euronews Stephen La Porte, directeur juridique de Wikimedia, la maison mère de Wikipédia.

