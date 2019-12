Chine : le créateur des bébés OGM condamné à 3 ans de prison

Le chercheur He Jiankui a été condamné ce lundi par la justice chinoise à 3 ans de prison et à une amende de 3 millions de yuans, soit près de 400 000 euros.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.