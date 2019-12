L'ATP présente sa dernière compétition pour lancer sa nouvelle saison

La Belgique sera représentée par David Goffin, Kimmer Coppejans, Sander Gille, Joran Vliegen et le futur retraité Steve Darcis. Versée dans le groupe C, la Belgique devait initialement défier l'équipe hélvète. Il faudra donc se contenter de la Bulgarie, de la Moldavie et de la Grande-Bretagne, privée de sa star Andy Murray.

