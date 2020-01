Algérie : des militants du Hirak, dont Lakhdar Bouregaâ, remis en liberté

"Dieu merci, nous sommes sortis de prison", dit un autre homme devant la prison. "J'ai été arrêté le 13 septembre chez moi. Et vous savez pourquoi ? Parce que je manifestais pacifiquement car je voulais que les choses changent. Nous sommes sortis et nous nous sommes rebellés pour l'Algérie. Et pendant quatre mois, j'étais en prison."

"Si je suis libre, c'est d'abord grâce à Dieu, mais aussi grâce aux efforts du peuple algérien, aux avocats qui ne nous ont pas abandonnés, à nos mères", dit un détenu tout juste libéré. "Le peuple algérien continue de se battre et de faire de son mieux pour restaurer la liberté et l'indépendance."

