La Nouvelle-Zélande sous la fumée des incendies australiens

L'Australie est ravagée depuis septembre dernier par de violents incendies. Au moins dix-huit personnes sont mortes dans tout le pays et plus de 1 300 maisons ont été détruites par les flammes . Des milliers de personnes ont été également évacuées.

Ce nuage a atteint la plus grande des îles néo-zélandaise le premier janvier. A Christchurch, la plus grande ville de la région, le soleil a laissé sa place à un simple point peu lumineux, obstrué par l’épaisseur de ce brouillard de couleur ocre, qui distille également une odeur de brûle âcre.

