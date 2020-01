Ghosn aurait utilisé deux jets privés turcs, plainte de la compagnie aérienne

Sept individus suspectés d'avoir prêté main forte à Carlos Ghosn pour l'aider à rejoindre le Liban via Istanbul ont été déférés devant un tribunal ce vendredi. Ils avaient été arrêtés jeudi à Istanbul. La compagnie aérienne turque MNG a dénoncé l'utilisation illégale de deux de ses appareils et a déclaré avoir porté plainte . La compagnie a ouvert une enquête interne et dit coopérer avec les autorités turques.

