Libye : le maréchal Haftar met en garde contre une intervention turque

M. Bleheq a indiqué que le Parlement avait aussi voté "l'abrogation" de l'accord de Skhirat (Maroc, en 2015), qui a donné naissance au GNA, et appelé les Etats et organisations internationales à "retirer leur reconnaissance au GNA".

"Le chef du GNA, ses ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur (...) doivent être jugés pour haute trahison et pour avoir ramené le colonialisme" en Libye, a dit le porte-parole.

Le second permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale riches en hydrocarbures, au grand dam de la Grèce, de l'Egypte, de Chypre et d'Israël.

Il a aussi approuvé "l'annulation des mémorandums de sécurité et de coopération militaire (...) entre le gouvernement" de Fayez al-Sarraj et Ankara, a-t-il ajouté.

