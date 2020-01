[Photos] L'Australie en proie au "mégafire"

Depuis septembre 2019, ce sont plus de huit millions d'hectares qui sont partis en fumée. Au moins 24 personnes ont été tuées et plus de 2 000 maisons ont été détruites par ces incendies en série. Enfin, selon une étude de l'université de Sydney, des centaines de millions d'animaux ont été directement affectés par ces gigantesques feux de forêts, de très nombreux spécimens ayant succombé.

