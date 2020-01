Présidentielle croate : le social-démocrate Zoran Milanovic bat la conservatrice sortante

Durant sa campagne, Zoran Milanovic avait prôné une Croatie tolérante, désireuse de tourner enfin la page des guerres passées. A l'annonce de son élection, il a réitéré ce message d'unité devant ses partisans : "Si ma victoire serrée, mais juste et claire, a apporté un peu de foi et a élevé les esprits dans notre société et notre peuple, alors je suis un homme heureux. Réjouissons-nous, ensemble."

