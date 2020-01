Autriche : Kurz II, un gouvernement majoritairement féminin

Le premier gouvernement Kurz avait volé en éclat après les révélations de " l'affaire Ibiza" . Une vidéo tournée en caméra cachée montrait Heinz-Christian Strache, alors Vice-chancelier et leader du FPÖ, prêt à la compromission avec un intermédiaire russe en échange de financement. Ce scandale avait ensuite provoqué sa démission et la tenue d'élections législatives anticipées .

