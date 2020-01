Des milliers d'entreprises des technologies, des plus grands noms de ce secteur aux plus petites start-up participent en ce moment, à Las Vegas, à l'édition 2020 du plus grand salon mondial dédié à cette industrie. Le Consumer Electronic Show (CES) est une vitrine incontournable pour les innovations de demain.

Garder un œil sur des parents âgés

Parmi les gadgets et trouvailles qui attirent l'attention cette année, on peut citer les produits dédiés à la santé. L'un d'entre eux consiste en un appareil portable qui surveille les changements dans le comportement de personnes âgées et qui alerte à distance, leur famille et des soignants sur de possibles problèmes de santé grâce à une application. Le système repose comme de nombreuses nouvelles technologies, sur la collecte de données personnelles dans un contexte d'inquiétudes grandissantes parmi les consommateurs sur le respect de leur vie privée.Mais l'entreprise à l'origine du concept assure qu'il n'est pas intrusif.

"Dès lors que quelque chose vous concernant est enregistré, il est clair qu'il faut se préoccuper de la protection de votre vie privée, mais on doit trouver le juste équilibre," indique Satish Movva, PDG et fondateur de CarePredict.

"Nous n'utilisons pas de caméras, donc ce n'est pas comme s'il y avait une caméra qui vous observe dans votre salle de bains et votre chambre," poursuit-il avant d'ajouter : "Dans notre cas, nous ne collectons que des points de données : comment votre bras bouge, dans quelle pièce vous vous trouvez... Des éléments qui clairement, ne portent pas atteinte à votre vie privée," assure-t-il.

La technologie au service de la forme et de la santé © euronews

Un CES toujours plus vert

Le CES est aussi une plateforme propice à de nombreux débats et discussions entre dirigeants d'entreprise, spécialistes éminents et analystes. Lors de cette édition, l'intelligence artificielle, la 5G et la robotique font figure de grandes tendances et de thèmes-clés. Les technologies vertes occupent aussi le devant de la scène sur fond d'appels de plus en plus pressants à agir pour le climat et l'environnement.

Dans les rangs des exposants vers, une start-up néerlandaise 20tree qui combine intelligence artificielle et imagerie satellite pour surveiller l'état des forêts et des espaces verts dans les villes. Sa technologie est utile pour évaluer des conditions comme la température de l'air et la pollution.

Un emballage écologique et intelligent

Une start-up également présente au salon de Las Vegas montre de son côté comment elle espère contribuer à réduire les déchets. Elle a développé une boîte intelligente et connectée qui représente une alternative à l'emballage carton.

"Notre produit a une utilité parce qu'il y a tellement de phénomènes qui ont un impact sur le climat et l'environnement et notamment, la pollution plastique qui finit dans les océans," fait remarquer Emmanuel Lemor, directeur Expérience Client chez LivingPackets.

"Grâce à notre solution, nous n'avons plus besoin de papier bulle en plastique, donc ce problème est réglé," indique-t-il. "Le fait que notre boîte soit réutilisable des milliers et des milliers de fois - contrairement à une boîte en carton - contribue également à réduire les émissions de CO2," souligne-t-il.

Tremplin vers le succès ?

Le CES qui se poursuit jusqu'au 10 janvier occupe quasiment chaque mètre carré du centre de convention de Las Vegas : il attire 4500 entreprises du monde entier qui s'en servent de vitrine pour leurs produits et de tribune pour leurs grandes annonces commerciales en s'adressant à quelque 170.000 visiteurs professionnels, ainsi qu'aux médias.

Et les enjeux sont de taille pour les acteurs des technologies qui réunis au pays des casinos, font le pari que leurs innovations feront un carton planétaire.