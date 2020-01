Coup de froid au royaume : le prince Harry et Meghan laissent tomber la reine Elizabeth II

Rien ne va plus entre le couple princier Harry et Meghan et la famille royale d'Angleterre, déjà en pleine "crise de nerfs" depuis près d'un an. Le duc et la duchesse de Sussex viennent d'annoncer brutalement qu'ils préféraient renoncer à leur rang chez les Windsor et prendre du recul en partant s'installer en Amérique du Nord. A 93 ans, la reine Elizabeth II,mise au pied du mur, a pris la nouvelle en pleine figure. La presse britannique, de la plus sérieuse comme The Times ou la BBC à la plus sensationnaliste comme les tabloïds, se fait l'écho ce jeudi de l'émoi suscité dans le pays.

Dans un Royaume-Uni sens dessus dessous à cause des nombreux soubresauts du Brexit, The Sun ironise en parlant de "Megxit", Daily Mirror joue les choqués en s'exclamant : "Ils ne l'ont même pas dit à la reine !".

Elizabeth II est "totalement dévastée", commente avec dramaturgie l'un des chroniqueurs attitrés des affaires royales, Phil Dampier.

Il explique pourquoi :

Elle a beaucoup d'affection pour Harry, mais de quelque manière qu'on veuille présenter l'affaire, ce qui se passe, c'est qu'Harry et Meghan se retirent de leurs obligations et se défilent

Au palais, 2020 commence aussi mal qu'a terminé 2019 !

Le prince Harry, âgé de 35 ans, et son épouse Meghan, ancienne actrice américaine de 38 ans, ont jeté le pavé dans la mare du palais de Buckingham à leur retour d'un long séjour au Canada, où ils ont notamment passé les fêtes de fin d'année avec Archie, leur fils d'un peu plus de 8 mois. Ils ont confié qu'ils voulaient créer une organisation caritative après leur installation en Amérique.

Le communiqué que le couple a publié ne peut pas être plus clair :

Nous avons l'intention de renoncer en tant que membres senior de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine (...) Nous prévoyons désormais de partager notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord

Elizabeth II, lassée par une année 2019 "semée d'embûches" selon sa propre expression - le prince Andrew englué dans l'affaire du pédophile américain Jeffrey Epstein, et contraint de quitter la vie publique en novembre 2019 (voir ci-dessous), PLUS son mari, le prince Philip, dont la santé décline et qui a donné une piètre image de la famille royale en provoquant un accident de la route -, a tenté de reprendre la main en répondant, également dans un communiqué, qu'elle comprenait "leur désir" mais que les discussions avec Harry et Meghan allaient prendre du temps...

A combination photo of the front-pages of British newspapers on Thursday Nov. 21, 2019 headlining the scandal surrounding Britain's Prince Andrew AP Photo

Angoisse des admirateurs : où va la famille royale ?

La lune de miel entre les médias britanniques et la dernière personnalité arrivée au sein de la famille Windsor, Meghan, n'aura guère duré... Des critiques acerbes pleuvent régulièrement sur la duchesse de Sussex jugée "capricieuse", à tel point qu'Harry a déposé plainte contre plusieurs tabloïds en octobre dernier. Il se dit perturbé, accusant les "mêmes forces puissantes" qui, selon lui, ont entraîné vers la mort sa mère, la princesse Diana.

Cette pression constante est l'une des raisons invoquées par le couple pour aller voir ailleurs. Mais les Britanniques amoureux de la famille royale sont bien préoccupés, beaucoup de choses restent floues.

Jonny Dymond, qui suit les histoires du palais pour la BBC, pose les vraies questions :