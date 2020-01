Assassinat de Daphne Caruana Galizia : un nouveau Premier ministre fait naître l'espoir à Malte

Les mouvements civiques maltais Repubblika et Occupy Justice, qui ont organisé de grandes manifestations à l'automne contre Joseph Muscat, espèrent du nouveau Premier ministre Robert Abela "un grand nettoyage" de l'archipel d'un demi-million d'habitants, siège de sociétés de jeux de hasard et de 70.000 sociétés offshore.

Muscat doit laisser sa place aujourd'hui, deux ans et demi avant la fin de son deuxième mandat, après des mois de crise autour de l'enquête sur la mort de Daphne Caruana Galizia. Depuis novembre 2019, il est accusé d'avoir couvert son chef de cabinet Keith Schembri et le ministre du Tourisme (auparavant de l'Energie) Konrad Mizzi.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.