Pédophilie dans l'Église : début du procès de l'ex-prêtre Bernard Preynat

"Je suis assommé par ce que je viens d'entendre et je le regrette. C'est par ces mots que le père Preynat a réagi au témoignage de François Devaux, porte-parole de l'association "La parole libérée" par qui tout a commencé, il y a quatre ans. Défroqué l'été dernier par un tribunal ecclésiastique, Bernard Preynat n'a jamais nié les faits et a reconnu de nouveau sa culpabilité. Il n'en n'a pas moins observé qu'à l'époque, il ne se rendait pas compte de la portée de ses actes, qui ont marqué à jamais la vie des victimes et de leurs familles, comme l'a rappelé François Devaux, avant d'ajouter que sa responsabilité, aujourd'hui, était que cela ne se reproduise jamais. C'est bien là l'enjeu d'un tel procès pour l’ensemble de l’Église catholique, qui n'a cessé d'être entachée par des scandales d'abus sexuels à répétition à travers le monde."

A la barre Bernard Preynat, un ex-prêtre poursuivi pour abus sexuels sur plusieurs mineurs entre 1971 et 1991. Des faits alors passés sous silence par l’Église catholique. Il a fallu attendre l'année 2015 pour que les victimes parlent et qu'une procédure judiciaire soit enclenchée.

