Une transition écologique et sociale

Toutes les questions ne sont pas non plus réglées. Le nucléaire divise les Etats membres. La France soutient cetteénergie qu'elle considère peu émettrice de CO2. A contrario l'Allemagne et l'Autriche ne veulent pas classer le nucléaire comme une ressource verte.

Faire du Pacte vert un succès européen. La Commission européenne a dévoilé ce mardi son mécanisme de transition juste. Ce dispositif représente le volet social de l'UE dans la lutte contre le changement climatique. Avec une enveloppe de 7,5 milliards d'euros ce fonds doit aider les régions à abandonner les énergies fossiles, en particulier le charbon. Cette première étape doit mobiliser à terme 1 000 milliards d'euros d'investissement pour atteindre la neutralité carbone en 2050 . La Commission propose de redessiner le secteur des transports et de l'énergie. Elle veut aussi soutenir les travailleurs concernés par cette transition à acquérir de nouvelles compétences. "Nous avons besoin d'un instrument pour aider ces régions à s'engager dans cette transition sans un coût social et économique trop lourd", insiste la Commissaire européenne chargée de la Cohésion.

