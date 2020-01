Procès Preynat : au moins huit ans d'emprisonnement requis contre l'ex-prêtre

Une famille avait dénoncé ses abus en 1991 au cardinal Decourtray, l'archevêque de Lyon à l'époque, et Preynat avait été déplacé dans la Loire après une mise à l'écart de six mois.

Ces agressions sexuelles ont eu lieu entre 1971 et 1991 dans la paroisse de Sainte-Foy-Les-Lyon, près de Lyon, et lors de camps à l'étranger, au sein d'un groupe de scouts indépendant dont le prévenu était le vicaire-aumônier.

Lors du procès, elles ont fait le récit, glaçant et poignant, des attouchements, baisers sur la bouche et masturbations que le prêtre leur imposait.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.