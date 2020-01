En Iran, l'ayatollah Khamenei blâme les Européens

Quand les Américains ont abandonné l'accord sur le nucléaire, j'ai dit à ces trois pays [l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France] qu'ils disaient n'importe quoi et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance, qu'ils ne feraient rien, qu'ils ne feraient que servir les intérêts américains. Aujourd'hui, après un an, il est évident que ce sont ni plus ni moins que des laquais des États-Unis.