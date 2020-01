Mystérieuse pneumonie en Chine : de nouveaux cas recensés

Les Etats-Unis ont déjà commencé à filtrer les vols en provenance de Wuhan dans les aéroports de San Francisco, New-York JFK et Los Angeles. À Hong Kong les contrôles aux frontières ont été renforcées tout comme en Thaïlande à l'approche des festivités du Nouvel an lunaire. Une période qui engendre de nombreux déplacements.

La mystérieuse pneumonie virale apparue dans le centre de la Chine a contaminé au moins 45 personnes, ont indiqué ce samedi les autorités sanitaires, alors que deux patients sont morts de problèmes respiratoires et que d’autres cas ont été détectés en Thaïlande et au Japon. Si la Chine n'a pour l'heure annoncé aucune restriction aux déplacements dans le pays, à l'étranger, les mesures se multiplient pour empêcher la maladie de se propager. L'épidémie alimente les craintes d'une réapparition d'un virus de type Sras. Hautement contagieux, il avait tué quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong en 2002-2003.

