Quand Trump snobe Pelosi

A son arrivée devant les sénateurs réunis en Congrès, Donald Trump est sur le point de prononcer son dernier discours annuel sur l'état de l'Union avant l'élection présidentielle de Novembre. Il snobe alors Nancy Pelosi et refuse de serrer la main qu'elle lui tend. Décontenancée et visiblement mal à l'aise, la cheffe démocrate de la chambre des représentants rendra finalement la monnaie de sa pièce au président américain en déchirant le discours qu'il lui avait préalablement remis.

