Records de températures battus en janvier en Europe

Janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon le programme européen Copernicus.

Après des records de températures battus l'été dernier, le mois de janvier bat aussi des records de température en Europe, selon les données publiées mardi par Copernicus, le programme de l’Union européenne pour l’observation et la surveillance de la Terre.

Selon les données révélées par Copernicus, janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, avec une moyenne de 3,1 °C au-dessus de la moyenne des températures enregistrée entre 1981 et 2010 en Europe.

La moyenne du mois de janvier est également supérieure de 0,2°C par rapport au précédent record de 2007, mais en hausse de seulement 0,03°C par rapport à janvier 2016.

Plus on se situe au nord de l'Europe, plus les températures étaient anormalement élevées. Jusqu'à 6 degrés de plus par rapport aux normales de saison dans les pays nordiques et en Russie notamment.

Les effets de ce réchauffement climatique se font de plus en plus sentir à travers le monde. La sécheresse, notamment, a des conséquences directes sur l'agriculture. En 2019, Copernicus avait recensé un climat plus sec que d'ordinaire sur l'ensemble du continent, à quelques exceptions près.