Coronavirus : à travers le monde les mesures pour endiguer l'épidémie sont renforcées

Alors que le bilan humain du nouveau coronavirus approche celui de l'épidémie du Sras, les autorités de Hong Kong imposent depuis ce samedi deux semaines de confinement à toute personne arrivant en provenance de Chine continentale.

Selon le dernier bilan, hors Hong Kong et Macao, la Chine a enregistré plus de 34.500 contaminations et 722 décès causés par le mystérieux virus venu de Wuhan.

Pour freiner l'épidémie, le Japon et Hong Kong ont consigné des milliers de personnes sur deux navires de croisières où des voyageurs sont malades.

Michael Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'OMS : "Toute personne malade ou testée positive a été prise en charge, mais nous veillons également à ce que les personnes laissées à bord des navires puissent descendre le plus rapidement possible et à ce que les protocoles et les algorithmes puissent fonctionner, afin d'éviter que des personnes ne restent trop longtemps dans cette situation."

En tout, plus de 7 000 voyageurs et membres d'équipage sont confinés à bord de ces deux navires alors qu'un troisième a été interdit d'accoster au Japon.

En raison de l'épidémie, les touristes sont, cette année, moins nombreux au festival des Lanternes de Taipei qui marque la fin des célébration du Nouvel an chinois.

Taïwan est à moins de 200 km de la Chine et compte 17 personnes contaminées par le coronavirus.