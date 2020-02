Covid 19 : en Italie, les supermarchés se vident

Plus de No Comment

Ce sont des images qui font froid dans le dos. Dans un supermarché de Gênes, les clients, craignant que le coronavirus n'arrive dans leur région, s'activent et font des prévisions. Les pâtes, le papier toilette, les mouchoirs, le papier absorbant, les légumes en conserve, l'eau en bouteille et les produits pour se désinfecter les mains étaient presque épuisés.

