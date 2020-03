euroviews : le zapping des rédactions d'euronews

#CORONAVIRUS : On commence avec le fait du jour en Espagne. Alors que le nombre de cas de contaminations a connu un bond en 24 heures, les écoles, crèches et universités ont été fermées dans les zones les plus touchées : Madrid et le nord du Pays Basque. Le gouvernement espagnol a également décidé mardi d'interdire tous les vols entre l'Italie et l'Espagne jusqu'au 25 mars, à quelques exceptions près, notamment pour les avions cargo, les vols humanitaires ou médicaux.

#GÉOPOLITIQUE : Nos collègues allemands évoquent de leur côté ce camp d'entraînement tenu par des soldats des armées biélorusse et britannique à Vitebsk, en Biélorussie, près de la frontière russe. Les deux pays se sont formés ensemble plusieurs fois depuis 2018. mais certains observateurs estiment que ces exercices ne sont pas anodins et pourraient être un signe politique vis-à-vis de Moscou.

#INCENDIES : Et puis dans un tout autre registre, l'équipe hongroise d'euronews revient sur les conséquences des incendies en Australie pour les kangourous, les faucons, les koalas ou encore les wallabys qui ont été blessés. Ils ont été pris en charge par des bénévoles d'associations qui les nourrissent et les rééduquent progressivement, jusqu'à ce qu'ils reprennent des forces et qu'ailleurs, la végétation se soit suffisamment régénérée.