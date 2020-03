Coronavirus : tous les établissements scolaires français fermés à partir de lundi prochain

Face à la crise "exceptionnelle" du covid-19, le président de la République française a pris la parole ce jeudi pour une déclaration solennelle.

Depuis le palais de l'Elysée, Emmanuel Macron a déclaré que malgré "la plus grave crise sanitaire qu'aie connu la France depuis un siècle", le premier tour des municipales prévu dimanche prochain"se tiendra".

Le chef de l'Etat français a également annoncé lors de son adresse à la Nation que les crèches, établissements scolaires et universités fermés à partir de lundi prochain "jusqu'à nouvel ordre".

Emmanuel Macron a aussi demandé aux personnes "de plus de 70 ans" de rester à leur domicile et a appelé les Français à limiter "au strict nécessaire" leurs déplacements et à "faire bloc" et à la "discipline individuelle".

Pour luter contre le covid-19, la France utilisera "tous les moyens nécessaires" pour la santé, "quoi qu'il en coûte" a assuré le locataire de Élysée.

Pour se faire Emmanuel Macron a annoncé une série de dispositifs :

la fin de la trêve hivernale reportée de deux mois

des mesures "exceptionnelles et massives" de chômage partiel

report des cotisations et des impôts dus en mars par les sociétés

Le président français a, en outre demandé à son gouvernement "de préparer un plan de relance national et européen". Emmanuel Macron a affirmé que la combat contre la pandémie ne pouvait être que du fait de la seule France et que la réponse devait être internationale.

L'Europe doit réagir "fort et vite" par de la "relance" économique pour juguler les effets de la pandémie. Concernant les fermetures de frontières, si le besoin s'en fait sentir, cela devra être décidé "à l'échelle européenne" a aussi précisé le président français.

Enfin, Emmanuel Macron, après critiqué la "division" dans la réponse face à la propagation du coronavirus, a indiqué qu'il allait prochainement échanger avec le président américain Donald Trump.

Le chef de l'Etat avait consulté dans la journée des experts scientifiques et réuni ses ministres, avant de faire ses annonces.

Emmanuel Macron et Edouard Philippe s'étaient affichés en première ligne ce jeudi face à la pandémie de coronavirus. Ce matin, le chef du gouvernement, entouré de cinq de ses ministres dont ceux de la Santé et de l'Intérieur, avait reçu les chefs de partis mais aussi les présidents des Assemblées et des groupes parlementaires, ainsi que les présidents des associations d'élus.

Le dernier bilan en France fait état de 2 876 cas, dont 129 en réanimation 61 décès, soit 13 de plus en 24 heures et près de 600 nouvelles contaminations.

Revoir la déclaration d'Emmanuel Macron :