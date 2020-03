Rio et le Brésil se confinent à leur tour

Plus de No Comment

Copacabana désertée par les joueurs de beach et les jolies filles. L'état d'urgence a été déclaré dans l’État de Rio de Janeiro et dans la ville de Sao Paulo, les deux foyers principaux au Brésil de contamination du coronavirus, avec notamment des restrictions touchant les restaurants et les transports publics.

