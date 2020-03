Le coronavirus continue de battre à mort les Italiens : le bilan dépasse les 4 000 décès

Le nouveau coronavirus sème la mort sans aucun répit en Italie. Le bilan est chaque jour plus dramatique : la barre des 4 000 décès a été passée - 4 032 désormais - car les autorités sanitaires en ont recensé 627 de plus ce 20 mars. C'est toujours la région de Milan, la Lombardie, qui est la plus violemment frappée, elle a déploré vendredi 381 morts supplémentaires, soit 2 549 au total.

Si l'on fait le calcul en fonction de sa population, la péninsule italienne a plus de 66 morts par million d'habitants, une proportion qui explose pour la seule Lombardie, avec plus de 250 morts pour un million de personnes. Le deuxième pays dans le monde le plus lourdement touché est l'Espagne, avec plus de 21 morts par million d'habitants.

Le nombre d'Espagnols contaminés est d'au moins 20 000 actuellement, et il y a maintenant plus d'un millier de morts. Le confinement total a été imposé, et la police va désormais appliquer une "tolérance zéro" pour les contrevenants; plusieurs rassemblements, pourtant interdits, continuent d'être signalés.

L'Allemagne se voit également obligée d'en venir peu à peu au confinement. La Bavière, la plus grande région du pays, a décrété ce vendredi que ses habitants devaient se confiner pendant au moins deux semaines face à la propagation du Covid-19. Les 13 millions de Bavarois ne sont autorisés à sortir que pour des raisons bien précises, les mêmes qu'en France. Le confinement pourrait être étendu à tout le territoire allemand dès lundi.