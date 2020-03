Coronavirus : l'Île-de-France, en situation critique, se prépare à la "vague" de patients

L'Île-de-France est la région qui concentre le plus grand nombre de patients, mais les hôpitaux craignent de manquer de personnels soignants.

L'un des plus grands réseaux hospitaliers d'Europe proche de la saturation. S'il fallait un signe de plus pour illustrer la gravité de la crise sanitaire à laquelle l'Europe est confrontée, c'est vers Paris et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qu'il faudrait regarder.

39 établissements et 100 000 professionnels, dont près de 12300 médecins et plus de 52000 personnels soignants, ne seront peut-être pas suffisants pour faire face à la "vague" de cas de coronavirus.

Car l'Île-de-France est devenu l'épicentre de la pandémie en France : elle concentre plus de 30% des personnes hospitalisées pour covid-19, devant la région Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mieux équipée que d'autres régions certes, mais pour combien de temps ? Cette cheffe de service, engagée depuis des mois pour le collectif Inter-Urgences, n'est guère optimiste : "On en est à un point où on transfère d'un site à l'autre, parfois assez loin en Île-de-France et je sais pas si on va pas être amené à transférer vers d'autres régions comme cela se passe ailleurs", explique-t-elle.

"Investissement massif"

Jeudi, Martin Hirsch a annoncé que sa visibilité pour l'accueil de nouveaux patients s'était réduite d'"une semaine" (lors de ces précédentes interventions) à "trois jours". Le directeur général des Hôpitaux de Paris a appelé à une réquisition du personnel.

Mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé un "plan d'investissement massif" pour les hôpitaux à l'issue de la crise, car la crise était des urgences n'ont pas commencé avec la coronavirus, depuis des mois les personnels soignants réclamaient plus de moyens.

"Cela fait six mois qu'on dit que c'est plus possible : il n'y a pas assez d’effectifs de paramédicaux, d'effectifs aux lits des malades", explique Anne Gervais_. "Et d'ailleurs, le président a dit avant : 'allez-y quoiqu'il en coûte'. C'est bien de s'en rendre compte maintenant, mais il faut pas que ce soit juste des déclarations le temps d'une crise et qu'on oublie après"._

Les personnels eux s'en souviendront mais pour l'heure ils font bloc, et sont pleinement mobilisés, car ils le savent, le plus dure n'est peut-être pas encore arrivé