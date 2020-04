Coronavirus : nouvelle progression en Italie, un plan pour les EHPAD en France

Des centaines de milliers de masques attendent leur distribution en Toscane. La région italienne est la dernière du pays à avoir imposé le port du masque comme ultime mesure pour mettre à genoux le coronavirus. En attendant, le nombre de morts est reparti à la hausse en Italie ce lundi soir. On compte désormais 16 500 décès liés au Covid-19.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé un nouveau programme de relance économique - 400 milliards d'euros pour les entreprises.

La vérité est que lorsque vous défendez votre propre pays, vous ne faites pas de calculs Giuseppe Conte Président du Conseil italien

"La vérité est que lorsque vous défendez votre propre pays, a t-il déclaré, vous ne faites pas de calculs. Je suis convaincu, et je le dis avec toute la responsabilité et la prudence qui m'incombent, que l'Histoire est avec nous, et, que, à la fin, nous verrons quel chemin elle a choisi".

En Espagne, deuxième pays le plus touché d'Europe, les sentiments sont partagés quant à l'extension du confinement :

"Vraiment, dit une habitante de Madrid, les gens deviennent de plus en plus nerveux à la maison parce qu'ils ne peuvent plus le supporter. C'est une situation difficile. J'espère que ça se terminera bien le 26 et que les choses redeviendront normales."

Alors que des milliers de policiers ont été déployés pour faire respecter l'interdiction de circuler, dans l'enclave nord-africaine de Melilla, en Espagne, un groupe de 260 migrants a tenté un passage en force de le frontière. 53 y sont parvenus.

En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce lundi soir le lancement d'une "vaste opération de dépistage" des infections au Covid-19 dans les Ehpad.

L'épidémie de coronavirus a fait 8.911 morts depuis son début en France, dont 833 au cours des dernières 24 heures.