La Roumanie, au coeur du système européen de distribution de fournitures médicales

Trouver et expédier des masques chirurgicaux, des gants, des combinaisons de protection, des respirateurs et des tests pour lutter contre le coronavirus est un défi de taille pour chaque pays européen.

La Roumanie, où le système de santé est vétuste et sous-financé, a réussi à trouver des fournitures sur le marché international. Fonctionnaires, diplomates et services secrets travaillent tous ensemble pour garantir un approvisionnement en Roumanie, via Unifarm, la société d'État chargée de gérer les achats pour le pays.

Adrian Ionel, Directeur d'Unifarm : "Nous avons été confrontés à de nombreuses situations où même si nous avions payé 10, 20 ou 30% du prix de certains matériaux, le lendemain matin, le producteur mettait fin au contrat parce qu'un autre acheteur était venu et avait acheté l'ensemble du stock. Une autre fois nous avons payé 100% à l'avance et le lendemain matin, nous avons découvert que d'autres avaient versé deux ou trois fois le montant, en espèces."

Une situation que l'on a retrouvée dans d'autres pays européens.

Un centre de stockage européen pour l'achat et le stockage en commun a donc été créé. Le programme s'appelle RescEUet fonctionne dans le cadres du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Négocier en bloc est plus efficace que de traiter individuellement, surtout lorsque le fournisseur est un pays comme la Chine ou son concurrent, les États-Unis.

Mari Jeanne Ion, correspondante à Bucarest : "Nous sommes ici au centre de commandement de la force opérationnelle roumaine contre l'épidémie de coronavirus. C'est ici que sont mises au point les stratégies pour lutter contre cette pandémie"

Je pense que nous devons commencer à faire de RescEU un projet fort, bien financé, pour commencer à créer nos stocks Dr Raed Arafat Coordinateur anti-coronavirus en Roumanie

Le coordinateur anti-pandémie de la Roumanie est le docteur Raed Arafat et il travaille désormais avec les partenaires de l'Union pour acheter, stocker et distribuer les fournitures médicales :

"Oui, chaque pays a la responsabilité de se préparer, mais nous devons le faire au niveau européen et le programme RescEU a été l'une des étapes décisives et je pense que nous devons commencer à faire de RescEU un projet fort, bien financé, pour commencer à créer nos stocks."

Pour sécuriser ces expéditions, la Roumanie a fait appel à ses forces militaires et a même utilisé une base de l'OTAN en Hongrie. À ce jour, tous les États membres de l'UE participent au mécanisme de protection civile, et ont été rejoints par l'Islande, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Turquie.