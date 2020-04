Vague d'arrestations chez les meneurs de la contestation à Hong Kong

Vaste opération d'arrestations à Hong Kong. La police a interpellé au moins quatorze meneurs du mouvement pro-démocratie. Parmi eux figure le magnat des médias Jimmy Lai, fondateur d'un journal d'opposition. On compte aussi plusieurs parlementaires accusés d'avoir organisé et participé à des rassemblements illégaux en août et en octobre. Les personnes arrêtées comparaîtront dès la mi-mai. Le mouvement pro-démocratie a démarré au printemps 2019. Il a duré plusieurs mois, devenant l'un des principaux défis au pouvoir de Pékin.

Les dirigeants chinois ont refusé de céder aux exigences des manifestants comme des élections libres dans la ville ou une enquête sur les violences policières.

Les manifestations et les affrontements parfois violents avec la police ont cessé progressivement, en partie à cause de l'épuisement et des arrestations mais aussi à cause de la pandémie de coronavirus.