Canada : Trudeau interdit 1 500 modèles d'armes d'assaut

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé ce vendredi l'interdiction immédiate de plus de 1 500 modèles d'armes d'assaut de calibre militaire, moins de deux semaines après la pire tuerie de l'histoire du pays, qui a fait 22 victimes.

"Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin : tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Et elles n'ont aucune utilité et n'ont pas leur place au Canada. En les éliminant de nos rues, nous limiterons les conséquences dévastatrices de la violence liée aux armes à feu et contribuerons à faire de notre pays un endroit plus sûr.", a ainsi déclaré Justin Justin Trudeau lors de sa conférence de presse quotidienne.

Les personnes en possession d'armes qui viennent d'être interdites devront dans un premier temps les rendre inutilisables "en faisant appel à une entreprise approuvée". Puis, lorsque les mesures de distanciation physique liées à la pandémie de COVID-19 seront levées, les propriétaires devront remettre ces armes nouvellement prohibées aux forces de police sans indemnisation. Toutefois, un programme de rachat devrait être mis en place, selon le site du Premier ministre.